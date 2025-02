Da Cerveteri a Metz con Francesco De Santis in pista, Parroccini: "Corri, divertiti e rendi onore alla nostra città" • Terzo Binario News

Il giovane atleta cerite pronto ad una nuova grande sfida di livello internazionale

“Gli atleti di Cerveteri continuano a portare la nostra città in giro per l’Italia e per l’Europa. Ieri mattina, Francesco De Santis, stella dell’atletica etrusca, guidata da Loredana Ricci, è salito sull’aereo diretto per la Francia, per disputare il Match Internazionale Under 20 e Under 18 Indoor di atletica che vedrà l’Italia vedersela contro i transalpini padroni di casa e il Portogallo.

Non è la prima volta che Francesco si qualifica per rappresentare il nostro paese e dunque anche Cerveteri in competizioni di livello internazionale, manifestazioni che lo hanno visto protagonista fino all’altra parte del mondo.

Ogni volta, è stato emozionante vederlo scendere in pista e correre con così tanta passione e determinazione. A lui, un caloroso in bocca al lupo ma soprattutto, proprio come lo sport sempre ci insegna, l’augurio di divertirsi e di correre ogni singolo metro con la gioia e l’amore di sempre per la disciplina. Forza Francesco!”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che aggiunge:

“In questi anni Francesco De Santis ci ha regalato tantissime emozioni e soddisfazioni, merito suo, ma un ringraziamento è doveroso anche a chi ogni giorno lo segue nei suoi allenamenti sulla pista di atletica, ovvero Loredana Ricci, una persona verso la quale nutro una grande stima ed è apprezzata davvero da tantissime persone per come sempre, con un entusiasmo sempre crescente, trasmette ai ragazzi il proprio amore per lo sport. Forza Francesco, viviti alla grande questa esperienza: corri, divertiti e se sarà vittoria, ti aspettiamo a Cerveteri per festeggiare!”.