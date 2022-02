Da Allumiere a Italia's Got Talent: Daniel Cirilli resiste a mollo nell'acqua ghiacciata - Terzo Binario News

Fantastico Daniel Cirilli, il personal trainer di Allumiere che si è esibito a Italia’s Got Talent.

Il giovane ha superato con grande professionalità la prova con il punteggio massimo, 4 su 4. La sua dimostrazione consiste nell’immergersi in una botte di acqua gelida con ghiaccio per 18 minuti..

Daniel è un maestro di yoga e personal coach. Ha fatto un viaggio in India dove, racconta, ha cambiato il suo approccio alla vita, trovando una tranquillità che pensava di non potere raggiungere.

Lì ha studiato Prāṇāyāma, un insieme di tecniche di respirazione che consentono di prendere consapevolezza del proprio respiro e superare ogni prova.

A lui vanno i complimenti del sindaco del paese collinare Antonio Pasquini.