Non dimentichiamolo per altri 20 anni in un box direi che è arrivato il suo turno, aiutoooo!!!!!!! aiuto!!!!! aiuto!!!! Riscopriamo l’umanità e la voglia di donare un po’ del nostro amore a chi ne ha bisogno e sta aspettando da troppo tempo, lui nonostante tutto è dolcissimo post di Clarissa Bertoldo. Riferimento rita.sorisio@gmail.com

Pubblicato lunedì, 5 Giugno 2023 @ 14:57:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA