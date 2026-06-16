Custodi della biodiversità: il viaggio delle classi T di Valcanneto alla Palude di Torre Flavia • Terzo Binario News

Quest’anno noi alunni delle classi 1T, 2T e 3T della scuola IC Marina di Cerveteri, del plesso di Valcanneto, abbiamo vissuto un’avventura bellissima alla scoperta della natura vicino a casa nostra, grazie a un progetto speciale realizzato dall’associazione Scuolambiente. Insieme a loro abbiamo fatto un vero e proprio percorso a tappe per imparare a proteggere il territorio.

Durante i primi incontri in classe gli esperti dell’associazione e il geologo, che si sono dimostrati da subito bravissimi e super disponibili, ci hanno spiegato che la Palude di Torre Flavia non è solo un bellissimo paesaggio, ma ha una storia antica che risale al Cinquecento.

La torre che si vede sulla spiaggia fu infatti voluta dal cardinale Flavio Orsini su resti di epoca romana per difendere la costa dai pirati, mentre oggi ciò che resta è il simbolo di una delle ultime zone umide del Lazio, un ecosistema fragilissimo che dobbiamo salvaguardare a tutti i costi.

Insieme agli esperti abbiamo imparato che in questa palude c’è una biodiversità incredibile ma anche molti equilibri delicati, come la presenza della Poseidonia, una pianta marina importantissima che protegge le nostre spiagge dall’erosione del mare. Ci hanno spiegato che per controllare in modo naturale le zanzare sono stati messi nelle acque della palude dei pesciolini speciali che sono ghiotti delle loro uova e larve. Purtroppo, però questo ambiente è minacciato da specie aliene invasive arrivate da fuori che tolgono spazio a quelle del posto, come il gambero blu e la temibile tartaruga azzannatrice, che gli esperti devono monitorare continuamente. Tra gli animali più importanti da proteggere c’è sicuramente il Fratino, un piccolo uccellino in via di estinzione che fa il nido direttamente sulla spiaggia; i suoi nidi rischiano sempre di essere calpestati, e per questo durante tutta l’estate un gruppo di fantastici volontari controlla e protegge le uova, spiegando ai bagnanti come non disturbarli.

Il momento più emozionante di questo percorso è stato quando siamo andati finalmente a vedere tutto questo dal vivo, trovando ad accoglierci una bellissima giornata di sole che ha reso l’uscita ancora più magica. Appena arrivati siamo rimasti a bocca aperta nel vedere esposti tutti i cartelloni e i lavori che avevamo preparato in classe con tanto impegno. Guidati dagli esperti abbiamo camminato sulle dune di sabbia, raccolto tantissime conchiglie particolari e vissuto l’esperienza incredibile di passare in pochi passi dall’ambiente del mare al bosco che caratterizza la palude. Abbiamo fatto birdwatching avvistando alcuni uccelli e abbiamo scoperto il giglio di mare, una pianta bellissima che fa dei semi neri che sembrano proprio pezzetti di carbone nero. Con l’incontro finale a scuola si è concluso questo viaggio fantastico: ringraziamo di cuore l’associazione Scuolambiente e siamo tornati a casa felici, con la grande certezza che Torre Flavia è un tesoro di tutti e che adesso tocca anche a noi proteggerla.

Gli alunni delle classi 1T, 2T e 3T

IC Marina di Cerveteri – Plesso di Valcanneto