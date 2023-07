Cuori e Motori, a Civitavecchia prevenzione e pedale del gas in giù • Terzo Binario News

In occasione del 158° anniversario delle Capitanerie di Porto, si terrà il 20 luglio nella banchina Cialdi del porto

In occasione del 158° anniversario delle Capitanerie di Porto si terrà nella banchina Cialdi del porto di Civitavecchia il 20 luglio prossimo, a bordo di una nave della Guardia Costiera, la tappa della manifestazione “𝐂𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐌𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢” che per la seconda volta sbarca sul mare, una campagna nazionale medico-sociale di prevenzione delle malattie del cuore promossa dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, che consente di sottoporsi gratuitamente a screening cardiologici.

A bordo della Nave si potrà anche ammirare una mostra statica di importanti auto d’epoca promossa in collaborazione con il Reb Concours ed anche una monoposto Ferrari Formula 1!

Prenotare il proprio check-up gratuito è estremamente semplice, basterà inviare una email a: cuoriemotori@libero.it.

#Savethedate 20 Luglio

(mattina) dalle 09:30 alle 12:30

(pomeriggio) dalle 16:30 alle 20:00