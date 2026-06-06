 Cuore, due anni ha sofferto tanto e ora va salvato dal canile: non c'è più tempo • Terzo Binario News

Cuore, due anni ha sofferto tanto e ora va salvato dal canile: non c’è più tempo

Giu 6, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

Non guardarmi così  CUORE non so più  cosa fare.

Con te abbiamo fatto il possibile, ti abbiamo salvato la vita mentre tanti ti stavano lasciando morire in strada, abbiamo curato le tue ferite del corpo oramai martoriato da buchi, tagli, cicatrici ovunque che ora,   a fatica, con amore cure e visite sono state cancellate.

Ma non quelle dell’ anima, li abbiamo fallito.

FORSE SAREBBE STATO  MEGLIO LASCIARTI MORIRE QUEL GIORNO IN QUELLA STRADA 

OGGI NON RISCHIERESTI  IL CANILE, UN’ ALTRA CONDANNA A MORTE.

PURTROPPO  QUELLO CHE POTEVAMO FARE L ABBIAMO FATTO  MA A NESSUN  ALTRO IMPORTA DI TE.

CUORE  2 anni  finirà  in canile 

Puglia +39 320 656 6028 Sonia +39 346 824 1917 Milena