Cuore, due anni ha sofferto tanto e ora va salvato dal canile: non c'è più tempo • Terzo Binario News

Non guardarmi così CUORE non so più cosa fare.

Con te abbiamo fatto il possibile, ti abbiamo salvato la vita mentre tanti ti stavano lasciando morire in strada, abbiamo curato le tue ferite del corpo oramai martoriato da buchi, tagli, cicatrici ovunque che ora, a fatica, con amore cure e visite sono state cancellate.

Ma non quelle dell’ anima, li abbiamo fallito.

FORSE SAREBBE STATO MEGLIO LASCIARTI MORIRE QUEL GIORNO IN QUELLA STRADA

OGGI NON RISCHIERESTI IL CANILE, UN’ ALTRA CONDANNA A MORTE.

PURTROPPO QUELLO CHE POTEVAMO FARE L ABBIAMO FATTO MA A NESSUN ALTRO IMPORTA DI TE.

CUORE 2 anni finirà in canile

Puglia +39 320 656 6028 Sonia +39 346 824 1917 Milena