Cultura, ad Allumiere si parla al “Femminile Plurale” • Terzo Binario News

Sabato alle 21, il Risanamento ospiterà la finale del premio letterario giunto alla IV edizione

Tutto è pronto per la finalissima di “Femminile Plurale”, il premio letterario di Allumiere pensato dalle donne per le donne, ma anche per tutti gli amanti della narrativa.

Sabato sera finalmente si conoscerà il nome della vincitrice di questa quarta edizione, che avrà come madrina un’artista del calibro di Grazia di Michele.

Alle 21, dopo un’apericena con la giuria di lettrici, nel suggestivo Parco Risanamento prenderà il via l’atteso evento, presentato dall’ex assessore alla cultura, Brunella Franceschini.



Il premio infatti, che è partito nel 2017, fu infatti ideato proprio dalla Franceschini, insieme ad un gruppo di valide collaboratrici e oggi è ormai diventato un must del calendario estivo, grazie anche al sostegno della presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco.



Quest’anno i libri in gara sono stati tantissimi ma la giuria di lettrici ha scelto come finalisti tre libri molto diversi tra loro, ma tutti a suo modo con un quid in più.

Lo scorpione dorato, di Marika Campeti, racconta una storia sul coraggio femminile, vissuta nella tragica realtà di un campo profughi; Uomini normali, di Cristina Oddone, torna sul tema del femminicidio e della violenza tra le mura domestiche; La generazione del deserto, di Lia Tagliacozzo, riporta l’attenzione sul dramma della Shoah.

Nel corso della serata, intervallata dalle musiche del “The Suite Quartet”, verranno letti alcuni brani tratti dai testi finalisti, quindi la Franceschini intervisterà le autrici e la stessa Di Michele, che ha accettato molto volentieri l’invito al premio.

A decretare il nome della vincitrice sarà la giuria di esperte, composta da Veronica Ricotta (ricercatrice di Storia della lingua italiana alla Università per Stranieri di Siena), Martina Testa (rinomata traduttrice) e Angelica Zappitelli (ricercatrice, docente e referente del “Premio Leopardi” di Recanati).