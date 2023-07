Cujo è un piccoletto rimasto orfano del suo compagno umano: ha bisogno di aiuto • Terzo Binario News

E’ rimasto orfano. Abituato in casa a dormire fra letto e divano…e adesso Cujo, ha 16 anni, sta bene a parte gli acciacchi della vecchiaia (una cardiopatia diagnosticata quando era giovane e per la quale prende una pastiglia al giorno, e un po’ di debolezza alle gambe), adora stare in casa sul divano e sul letto, al fresco d estate e al caldo d inverno, e dormire sempre vicino qualcuno.

Purtroppo è stato sfortunato in quanto il suo fedele e giovane compagno umano è volato in cielo improvvisamente. È già passata una settimana e sta cominciando a deprimersi in quanto il suo padrone umano era tutta la sua vita. Chiedo se c’è tra voi una persona disposta ad occuparsi di lui e a tenerlo stabilmente in casa, anche uno stallo se possibile sarebbe già una grande cosa. Grazie a tutti Cujo si trova a Feletto Umberto, vicino a Udine. Scrivetemi pure al numero 3425911978 su whatsapp. grazie ancora!

Per info su wathsapp 342 591 1978 Giulia Cusimano