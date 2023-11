“Cucinare salva la vita”, iniziativa congiunta di Lions e Fondazione CaRiCiv • Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA – Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano svolge Service Permanente a favore dell’Associazione Il Ponte che, tra le varie attività, accoglie anche il Programma Coccinella, che è costituito da donne impegnate a recuperare il vissuto tossicodipendente e deviato oltre alla propria maternità. A queste donne era rivolto il progetto “Cucinare salva la vita”, attività realizzata lo scorso anno lionistico sotto la guida del Past President Domenico Vetturini con la collaborazione di tutti i Soci di Club.

L’iniziativa ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Lions club Civitavecchia Porto Traiano.

E’ stato erogato un servizio che ha consentito a queste donne di effettuare un percorso di formazione in cucina e pasticceria e, di conseguenza, farle seguire il corso per HACCP e sicurezza sul lavoro. In questo modo sono diventate partecipi e protagoniste di un percorso formativo spendibile nel mondo del lavoro. Sono state formate presso la cucina professionale del programma Coccinella, attiva sia per gli utenti del programma che per la realizzazione di grandi eventi, quali plenarie per le famiglie, pranzi di solidarietà e cene di beneficenza.