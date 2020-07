Cucciola di volpe rossa entra nel giardino: recuperata dalle Ecozoofile di Cerveteri - Terzo Binario News

Minacciata da tre pastori tedeschi, si era rintanata in un cespuglio: liberata nel bosco

“Una giovane Volpe rossa (Vulpes vulpes), che chiameremo Red, si è ritrovata a vivere dei momenti di vero terrore. Alle prese con le prime perlustrazioni in ambiente cittadino, anzi potremmo dire in località turistica, data l’affluenza di persone che si recano sulle nostre spiagge, Red è entrata nel giardino “sbagliato” .

Questo perché era presidiato da tre pastori tedeschi, cagnoloni affettuosi, ma anche guardiani diligenti della propria casa e della propria famiglia. Così Red da un momento all’altro si è trovata a cadere dalla padella alla brace e non ha potuto far altro che rannicchiarsi in un angolo terrorizzata non sapendo chi o cosa aspettare, che le potesse dare chances di scappare. Per fortuna però la padrona dei tre cagnoloni, sentendo l’abbaio dall’allarme, è ben presto uscita a controllare e vedendo la malcapitata Red nascosta dietro un vaso non ha esitato a contattarci.

Subito la pattuglia che si trovava in servizio è intervenuta nel recupero, effettuato anche con il disappunto di Red che spaventata ha cercato di mordere le mani degli agenti, trovando però solo del morbido guanto. Una volta constatato che non avesse ferite e che fosse in buono stato (la vivacità l’avevano provata sui loro stessi guanti) subito gli agenti si sono occupati della liberazione nel bosco, al fine rendere la sua cattura il meno traumatica possibile .

Inutile cercare di descrivere l’emozione che hanno provato gli agenti nel veder Red correre con passo felpato libera, sia dalla gabbia che dalla paura, su un tappeto di foglie tra gli alberi.

Sparita alla vista in un attimo, di lei rimangono queste poche foto e un ricordo dolce come il suo sguardo. Buona vita Red!”