Csp, la Triplice di Civitavecchia "disponibile al confronto" sul rilancio - Terzo Binario News

Ci fa piacere che finalmente anche il presidente di Csp concordi sulle posizioni da noi sempre sostenute;

L’ obiettivo di rilanciare la Società, a partire dall’investimento più importante che consiste nella valorizzazione delle risorse umane presenti all’interno, anche attraverso specifici percorsi di accrescimento formativo e riqualificazione professionale del personale.sono elementi da sempre posti dalle scriventi.

Da subito disponibili al confronto, per evitare privatizzazioni in CSP.

Apprendiamo dalla stampa che il dibattito, per ora tutto interno alla maggioranza, registra inasprimenti inaspettati e rimette sul tavolo argomenti e ipotesi che riteniamo inopportune e dannose per la collettività e per i lavoratori.

Il tema delle privatizzazioni totali o parziali della società, peraltro sbandierate durante la campagna elettorale da alcuni componenti della attuale maggioranza, ci preoccupa.

Lasciar ricadere responsabilità politiche diffuse sulle spalle dei lavoratori, che hanno già dato per evitare in passato fallimenti e nefaste privatizzazioni di servizi in capo alla società partecipata sarebbe ingeneroso.In diverse occasioni abbiamo evidenziato a tutti i nostri interlocutori che la società non poteva reggere a lungo il ricorso al lavoro interinale, poiché più oneroso per la società e di conseguenza per la cittadinanza.

L’accordo iniziale, sottoscritto nel maggio scorso dalle categorie di Cgil Cisl e Uil all’avvio della differenziata, difatti ne prevedeva l’impiego per soli 90 giorni, il tempo strettamente necessario alla pubblicazione di un bando di assunzioni a tempo indeterminato in trasparenza.

Nel mese di settembre, preso atto della volontà della nuova giunta insediatasi di rivedere i piani di raccolta e della conseguente incertezza sul reale fabbisogno di personale, convenimmo di modificare l’accordo è consentire assunzioni a tempo determinato, per ridurre il costo aggiuntivo del lavoro interinale.

A mesi di distanza, ancora nulla di tutto ciò è stato fatto. E una scelta non fatta è comunque una scelta:

Un anno di paralisi su cose che si potevano fare da subito non può ricadere su chi lavora.

Ben altra solerzia abbiamo visto nel richiede la cassa integrazione appena un mese fa.

Certo non è tutto qui il problema è vi sono anche altri elementi da affrontare e risolvere, ma se si parla di difficoltà economiche e di gestione del personale, l’aumento del costo misurabile in centinaia di migliaia di euro non è dettaglio trascurabile neanche le diverse visioni politiche interne alla amministrazione possono appassionarci, non oltre la normale dialettica politica.

Poi c’è bisogno di fatti, di chiarimenti, di restituire serenità e dignità ai lavoratori, evitando uscite che creino pericoloso allarmismo in un momento difficile per l’intero Paese e ricondurre tutto alla logica delle relazioni industriali che da sempre, anche in condizioni di difficoltà come quella che stiamo vivendo, ha prodotto risultati utili per le parti .

Ribadiamo la disponibilità di CGIL CISL e UIL al confronto.

Noi ci siamo oggi come ieri.

Ma ogni discussione prima di essere sviluppata e approfondita deve partire dalla certezza dei 2 capisaldi imprescindibili e da sempre portati avanti dalle OO.SS., che sono la garanzia del mantenimento del carattere pubblico dei servizi “core business” e la piena e totale salvaguardia occupazionale.

Al presidente del CDA e anche all’Amministrazione Comunale tutta diciamo comunque che il bivio posto per noi non è un bivio ma una strada già tracciata e a senso unico, perché è l’unica percorribile, che può e deve necessariamente passare innanzitutto per la ricapitalizzazione e la patrimonializzazione della Società, cosa peraltro già deliberata dal Socio Unico “pro tempore” nel 2017.

Un fatto è però certo, queste OO.SS in rappresentanza e a tutela di lavoratori e cittadini sono pronte a battagliare contro chiunque che, solo per questioni di appartenenza e non di merito, si esprima sulla questione CSP senza tenere minimamente in considerazione i numerosi sacrifici già fatti dalle persone al suo interno che da anni, pur tra mille difficoltà, sempre con pochi mezzi a disposizione e spesso per inefficienze non certo ascrivibili ai lavoratori, non hanno comunque mai fatto mancare il loro impegno e la loro dedizione per contribuire ad assicurare alla Città di Civitavecchia e ai cittadini civitavecchiesi servizi essenziali e di alto valore sociale.

Di contro, saremo sempre pronti a confrontarci senza riserve, senza preclusioni, con coloro che intenderanno agire per il bene comune di cittadini e lavoratori di CSP, che è superfluo ricordare come oltre ad essere un patrimonio della Città di Civitavecchia che va salvaguardato, ne rappresenta anche il primo biglietto da visita verso l’esterno.

CGIL CISL UIL

Stefania Pomante Paolo Sagarriga Visconti Giancarlo Turchetti