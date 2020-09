Csp, complimenti alle Aec per il centro estivo a Civitavecchia - Terzo Binario News

Successo per l’ottava edizione 2020 del Centro Estivo pedagogico per bambini gestito dal settore Assistenti Educatori Culturali di Csp, in collaborazione con la Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia, che ha avuto luogo presso la scuola dell’infanzia “Bambini di Beslan” di Via dell’Immacolata.

Le attività, iniziate il 1^ luglio 2020, hanno visto l’inserimento di 34 bambini di età compresa tra i 3 ed i 10 anni nel rispetto di tutte le norme preventive di sicurezza relative all’emergenza Covid-19.



Soddisfazione per il successo dell’iniziativa viene espressa dalla responsabile del servizio AEC di Csp, la dottoressa Stefania Camilletti, che formula un particolare ringraziamento a tutti i genitori per la fiducia accordata nel far partecipare i loro bambini al centro estivo e per la collaborazione che hanno mostrato verso le educatrici, a cui va sicuramente il merito per la buona riuscita dell’iniziativa.

Con estrema soddisfazione si è potuto infatti rilevare un alto indice di procedimento da parte delle famiglie, alle quali è stata sottoposta la compilazione di un questionario dell’outcome anonimo.

Per la brillante riuscita dell’attività si ringrazia il team di lavoro composto da tecnici del settore ed educatori. Un grande plauso va rivolto al sindaco Ernesto Tedesco, all’assessore Simona Galizia ed al CdA della Civitavecchia Servizi Pubblici per il supporto finanziario che ha reso possibile la realizzazione di questo splendido progetto.