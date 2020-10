Csp, Cgil e Uil comunicano al Prefetto lo stato di agitazione - Terzo Binario News

La società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. (in seguito indicata come CSP) in data 14 agosto u.s. ha trasmesso alle organizzazioni sindacali una bozza di piano di risanamento aziendale, al fine di riorganizzare i servizi e superare la crisi economico – finanziaria in cui versa l’azienda.

Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL confederali hanno quindi presentato al Comune di Civitavecchia, che in qualità di socio unico della CSP deve approvare tale piano di risanamento aziendale, una bozza di accordo per emendare il piano garantendo il mantenimento del carattere pubblico dell’azienda e del livello occupazionale attuale, senza alcun esito concreto. D’altra parte il piano prevede la privatizzazione del servizio di manutenzione del verde.

Nel frattempo il Comune ha sottratto servizi e risorse finanziarie all’azienda (ad esempio il servizio di sfalcio e rimozione discariche abusive, per 88000 Euro), mentre la stessa CSP non garantisce il pieno funzionamento di alcuni servizi (ad esempio il servizio cimiteriale, con un numero insufficiente di operai) né le più adeguate misure di sicurezza sul lavoro (ad esempio nei servizi di igiene ambientale, come più volte segnalato).

Per questi motivi le scriventi Organizzazioni Sindacali proclamano lo stato di agitazione dei dipendenti della C.S.P. s.r.l. e chiedono con la presente di avviare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto in oggetto secondo quanto previsto dalla L. 146/90 e ss.mm.ii.

CGIL FILCAMS CINOVI UIL TRASPORTI ROMA

CGIL FILT CINOVI UIL TUCS ROMA

CGIL FP CINOVI