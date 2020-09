Crolla un albero sulla Cassia Bis, rimosso dai Vigili del Fuoco - Terzo Binario News

Alle 17,40 i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul G.R.A, all’altezza dello svincolo Cassia bis sulla rampa dell’ anello interno, in direzione centro città per la rimozione dalla sede stradale di un grosso albero caduto per cause imprecisate.

Sul posto ha operato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Monte Mario ( 8 A).

Inoltre è stato necessaria inibire il traffico veicolare per 20 minuti sul tratto di strada interessato affinché fosse rimossa la grossa pianta.

Sul posto presenti anche il personale Anas e i C.C. della stazione Cassia.