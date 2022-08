Crolla un albero di sughero al Sasso, Prociv Cerveteri e pompieri lo rimuovono • Terzo Binario News

Su attivazione da una richiesta dei cittadini, la Prociv di Cerveteri è intervenuti in via Furbara Sasso per un grande sughero caduto sulla strada che impediva il transito in entrambi le corsie oltre ad essere un pericolo per gli automobilisti.

Sul posto i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri con tre loro equipaggi, tra cui l’unità di supporto logistica, con il loro intervento hanno ripristinato e messo in sicurezza tutta l’area permettendo la regolare circolazione delle auto.

Sul posto operativi i vigili del fuoco di Cerveteri.