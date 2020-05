Crolla quercia in via Lanciani: "Uno schianto annunciato" - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una quercia è caduta in via Rodolfo Lanciani. L’episodio è avvenuto alle 16,30 di lunedì 4 maggio. Non ci sono state persone ferite. Sul posto agli agenti della Polizia locale del gruppo Sapienza.

Holljwer Paolo, consigliere e capogruppo Fratelli d’Italia nel Municipio II, ha commentato a Terzo Binario: “Nel nostro territorio la situazione è grave, non è la prima volta che accade un episodio simile. Tante chiacchiere, pochi fatti. Quella di oggi è una tragedia sfiorata. Che aspetta il Comune a fare un piano serio di manutenzione delle alberature in questa città? Fino a quando si dovrà sfidare la sorte?”.

“Dopo la caduta di pini su corso Trieste, è il turno di una quercia su via Lanciani – ha ribadito Paolo insieme a Stefano Erbaggi, dell’esecutivo romano FdI – chiediamo al Municipio di attivarsi immediatamente presso il Comune, il sindaco e l’assessore all’Ambiente, affinché prevedano un reale piano di manutenzione delle alberature. Dalla Giunta pentastellata della Capitale abbiamo avuto fino ad ora solo promesse sbandierate al vento. La situazione è così da tempo immemore e la situazione è ormai inaccettabile. La Giunta Raggi elabori un piano di intervento, se ne è capace”.

“Uno schianto annunciato”: queste le parole di Rino Fabiano, assessore al Verde nel Municipio II. “Non c’è un piano di investimento adeguato per la manutenzione, solo nel nostro territorio ci sono trentamila alberature. Su via Lanciani per dodici anni non ci sono stati interventi sulle alberate: negli ultimi due anni ne sono state potate sei su cinquanta. Abbiamo chiesto un piano serio, ma siamo ancora così”.