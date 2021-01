Crolla muro di contenimento a Boccea - Terzo Binario News

Un muro in tufo di contenimento ha ceduto: è quanto accaduto martedì 19 gennaio in via Trecate, all’altezza del civico 64. Sul posto i Vigili del fuoco con il Nucleo Usar e il funzionario di guardia.

Il crollo, dovuto – secondo quanto riferito dai pompieri – a lavori di rifacimento e riduzione della soprastante sede stradale, ha coinvolto una parte dell’appartamento e balcone dell’edificio sottostante, che è stato dichiarato parzialmente inagibile come anche i garage, dato il peso dei materiali crollati sui solai.

In via precauzionale sono stati bloccati i lavori della ditta appaltatrice incaricata.

Non risultano persone coinvolte. Presente anche la polizia locale di Roma Capitale.