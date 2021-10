Crocicchi sindaco, buon lavoro da Siamo Bracciano - Terzo Binario News

“Nel congratularmi per l’ottimo risultato elettorale – scrive Antonio Spica – voglio rinvolgerle, a nome del gruppo di “Siamo Bracciano” i migliori auguri di buon lavoro.

Alla tutti i componenti della Giunta e a tutto il Consiglio Comunale che si formerà il nostro augurio di un fattivo e proficuo buon lavoro, teso a soddisfare le aspettative di tutta la cittadinanza con imparziale equità.

Molte sono le sfide che Bracciano chiede ancora di affrontare, tuttavia, sono certo che, attraverso un’azione amministrativa, fatta di concertazione, collaborazione e sinergie, tutti gli obiettivi prefissati nel manifesto programmatico verranno raggiunti.

Noi restiamo disponibili nella collaborazioni su tutte le azioni che si metteranno in campo in favore della collettività e spingeremo in azioni sempre più di cooprogettazione con il coinvolgimento di cittadini e d’associazioni. Saremo attenti nell’attuazione dell’inclusione sociale, nell’intervento di azioni concrete sull’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali”.

Antonio Spica