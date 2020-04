Cristo Re, 50enne dà in escandescenza e minaccia medico con un coltello - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Pomeriggio movimentato al pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re dove un 50enne romano si era recato per essere visitato. A un certo punto, forse per l’attesa, è andato in escandescenza e ha minacciato un medico con un coltello multiuso poi sequestrato (lama di quindici centimetri). L’episodio è avvenuto lunedì 27 aprile. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Montespaccato: l’uomo è stato denunciato per minacce e percosse.

Successivamente, i militari della stazione Roma Ottavia sono andati a casa del 50enne dove hanno sequestrato, a scopo cautelativo, una pistola calibro 38 – regolarmente detenuta – con cinquanta proiettili.