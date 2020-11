Crisostomi (Iv): "Parcheggi blu gratuiti anche a Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Si segua l’esempio di Colleferro per incentivare gli acquisti”

“Il Sindaco Pierluigi Sanna e l’Assessore al commercio hanno dichiarato che dal 16 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021, sul territorio di Colleferro, i parcheggi saranno gratuiti al fine di incentivare gli acquisti natalizi in città.

Sarà un Natale diverso, più sobrio ma non per questo meno sentito.

Spero che anche a Civitavecchia vengano intraprese azioni simili e concrete per dare una boccata di ossigeno al commercio locale, uno tra i tanti settori in ginocchio”.

Jenny Crisostomi