Crisi di giunta a Civitavecchia, entro breve la nuova squadra di Tedesco - Terzo Binario News

La crisi di Giunta di Civitavecchia sta per risolversi entro qualche ora o al massimo nella mattinata di domani, quando la nuova squadra del governo cittadino verrà resa nota.

La crisi è scoppiata ieri per volontà del primo cittadino Ernesto Tedesco, stanco dei continui malumori della maggioranza. Così il sindaco ha preso in mano la situazione, chiedendo a tutti gli assessori di dimettersi per poi procedere alla formazione di una nuova Giunta.

Stando a quello che arriva da radio-Pincio, l’impressione è che gli equilibri cambieranno soprattutto per Fratelli d’Italia che forse si vedrà costretta a rinunciare a Massimiliano grasso, attualmente vice sindaco e assessore proprio per un ridimensionamento del partito della Meloni. E Grasso, pur non essendo diretto rappresentante potrebbe essere costretto al passo indietro. Se effettivamente fosse questo lo scenario, Tedesco dovrà nominare un nuovo numero due di Palazzo del Pincio.

Ruolo che potrebbe essere affidato a Sandro De Paolis, assessore uscente a urbanistica e lavori pubblici, oppure a Manuel Magliani, ex responsabile dell’ambiente con quest’ultimo che nella corsa appare favorito.

Se fosse solo questa la pedina da spostare, è molto probabile che gli altri ruoli della giunta rimangano gli stessi.