Cri di Tarquinia in piazza per "Le mele di Aism" - Terzo Binario News

A piazza Cavour, dal 9 all’11 ottobre, ritorna la Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia per aiutare l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione (FISM Onlus) con la vendita de “Le mele di AISM”.

La raccolta fondi serve per finanziare la ricerca scientifica e per garantire i servizi di assistenza e supporto alle persone colpite da sclerosi multipla. Acquistando un sacchetto di mele rosse, verdi e gialle, sarà possibile costruire un futuro migliore per i malati e i loro famigliari.

Durante l’evento, i volontari della Croce Rossa Italiana misureranno gratuitamente la pressione a chiunque ne faccia richiesta, nel pieno rispetto delle norme igieniche. La Croce Rossa Italiana è sempre in prima linea per la tutela della salute e le esigenze dei malati. L’iniziativa si svolgerà adottando tutte le misure necessarie per il rispetto delle disposizioni anticovid.