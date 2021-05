Credito, CNA: “Senza la comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno, addio proroga della moratoria” - Terzo Binario News

Martedì 15 giugno rappresenta una scadenza cruciale per le imprese

che hanno usufruito della moratoria sui mutui e sulle linee di

credito. Entro questa data, per non perdere il beneficio introdotto dal

decreto Cura Italia e prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni

bis, occorre presentare una specifica comunicazione al soggetto

finanziatore. La conferma della moratoria, infatti, non è più automatica. A

richiamare l’attenzione delle imprese su questa novità, è la CNA di

Viterbo e Civitavecchia.

La comunicazione da trasmettere al soggetto finanziatore – spiega la CNA

deve essere conforme a quella prevista in origine per poter accedere al

beneficio e corredata da una autocertificazione nella quale l’impresa

dichiari di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità direttamente

riconducibili alla crisi innescata dall’emergenza epidemiologica. Questa

proroga – aggiunge l’Associazione – opererà, diversamente dalle

precedenti, solo sulla quota capitale e non sugli interessi.

Nelle scorse settimane, CNA aveva rivolto al governo e al Parlamento

l’appello a prorogare la moratoria sui prestiti, per scongiurare l’esplosione

di migliaia di casi di insolvenza.