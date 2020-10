Covid, task force in visita a Fiumaretta - Terzo Binario News

Continua l’azione di monitoraggio e programmazione in tema di emergenza sanitaria sul territorio. Nel mantenere alta l’attenzione sull’andamento dei contagi, ieri l’Amministrazione comunale attraverso la sua task force ha fatto un sopralluogo, seguito da un punto della situazione, a Fiumaretta.

Nell’occasione una delegazione dell’organismo consultivo, guidata dal Sindaco Ernesto Tedesco, ha preso visione della situazione all’interno degli ex uffici. Due ali dell’edificio, preventivamente approntate e sanificate dall’Assessorato ai lavori pubblici allora coordinato da Roberto D’Ottavio, risultano predisposte ad ospitare eventuali pazienti qualora se ne dovesse presentare la necessità.

Al momento comunque, come emerso dal punto della situazione effettuato sul posto, non sussistono previsioni in tal senso. Anche altre soluzioni sono comunque state paventate per l’alloggiamento di pazienti leggeri o “sociali”. E anche a proposito di situazione sociale, contando sulla presenza del coordinatore di Protezione civile Valentino Arillo, il Sindaco ha preallertato il Centro Operativo Comunale, che comincerà a funzionare a supporto della popolazione nel momento in cui si dovessero registrare particolari necessità. Spiega il Sindaco Tedesco: “Monitoriamo costantemente la situazione, anche attraverso un confronto continuo con l’autorità sanitaria. La Task force è lo strumento ideale per condividere le informazioni e farle circolare, in tal senso comunque vogliamo continuare ad operare principalmente sulla prevenzione, il che significa soprattutto trasmettere alla popolazione l’importanza di quelle pratiche di contenimento che possono garantire anche i soggetti più fragili”.