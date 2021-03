Covid stabile a Fiumicino, da domani tamponi alla scuola Rodano - Terzo Binario News

“Secondo il report della Asl RM3 di oggi, il totale delle persone positive in città è pari a 213, qualche unità in meno di ieri”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 12, mentre sono 15 le persone guarite – prosegue il sindaco -. Stabili l’età media (42 anni) e il rapporto con la popolazione complessiva (0.26)”.

“Tra le località stabile la percentuale di Isola Sacra e Fiumicino, che insieme arrivano al 61% del totale – aggiunge ancora Montino -, ma sale in modo preoccupante quella di Maccarese che tocca il 10%. Lo ripeto per l’ennesima volta: non vanifichiamo gli sforzi fatti fino a questo momento, anche se siamo tutti stanchi e non vediamo l’ora di tornare alla nostra vita fatta di socialità, di viaggi, di scuole senza limitazioni, di lavoro in presenza. Rispettiamo rigidamente le regole per limitare il contagio, sempre”.

“Intanto, per tutta la giornata di domani al drive-in di piazzale Mediterraneo, il personale della ASL RM3 e delle Uscar regionali, con il supporto delle volontarie e dei volontari della Misericordia, eseguiranno i tamponi di controllo ai bambini e alle bambine della scuola Rodano e al personale docente e non docente – conclude il sindaco -. Si tratta in totale di 423 tamponi molecolari che saranno eseguiti in una giornata e dal cui risultato dipende la riapertura della scuola. Per questa ragione, il centro rimarrà chiuso al pubblico. Chiunque avesse necessità di eseguire un tampone e avesse la prescrizione medica può recarsi al drive-in dell’aeroporto”.