Covid: mamma di Ladispoli positiva organizza due feste per il figlio, 60 in quarantena - Terzo Binario News

Sette contagi sabato 10 ottobre, 11 il giorno precedente. Questi i dati forniti dalla Asl Roma 4 e che sul fronte Coronavirus riguardano Ladispoli, dove al momento i caso sono 45 casi.

Ai numeri, poi, si aggiunge un episodio, raccontato da Il Messaggero: una mamma, positiva Covid, che organizza due feste di compleanno per il figlio. Sessanta invitati, tutti finiti in quarantena.

La donna con tosse e qualche linea di febbre, racconta di aver organizzato due appuntamenti – da trenta partecipanti ciascuno – per celebrare gli otto anni del figlio. Solo che le feste suonano solo note stonate. Già, perché sessanta persone sono in isolamento fiduciario fino all’esito del risultato del tampone.

“Rinnovo a tutti l’invito ad essere maggiormente responsabili – sono le parole pronunciate venerdì dal sindaco, Alessandro Grando – e a scaricare l’applicazione Immuni, che permette di tracciare i contatti e di essere informati nel caso in cui si venga a contatto con persone poi risultate positive”.

“Come Amministrazione comunale intensificheremo i controlli, in particolare sul rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina ma, come già detto in passato, per superare questo momento c’è bisogno di collaborazione da parte di tutta la città”.