Covid: drive-in intasati all'ora di pranzo - Terzo Binario News

“Asl Roma 4: San Paolo 22, Bracciano 79, Ladispoli 60”. Questa la comunicazione dell’Azienda sanitaria locale alle 14 di mercoledì 14 ottobre, per indicare le auto in coda ai drive-in dove vengono svolti i test rapidi. Alle 10 la situazione era questa: Capena 65 auto, San Paolo 3 auto, Bracciano 20 auto, Ladispoli 2 auto. Ieri, sempre alle 14, Capena aveva 55 veicoli in attesa, Bracciano 51.

Nel frattempo la Asl territoriale, in una nota, ha spiegato: “L’accesso alle tende è ai drive in della è dalle 7 alle 20. Per agevolare il lavoro dei nostri operatori ed evitare code e assembramenti, in caso in cui alle 18 dal lunedì al venerdì o alle 12 il sabato, dovessero essere presenti più di 40 automobili o persone in attesa, il drive in verrà chiuso e le persone giunte dopo quell’orario verranno invitata a tornare il giorno dopo e contestualmente si procederà a smaltire le automobili in attesa”.

Sarebbe opportuno, da parte degli utenti, raggiungere i drive-in durante fasce orarie diverse dalle 14, per esempio. All’ora di pranzo, difatti, si crea un intasamento.