Covid: De Rossi ricoverato allo Spallanzani - Terzo Binario News

Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’ex giocatore giallorosso – ora nello staff tecnico della Nazionale di calcio – è stato ricoverato ieri all’istituto per le malattie infettive di Roma per una polmonite e le sue condizioni sarebbero discrete.

Al momento non è stata fissata una data per le sue dimissioni. De Rossi si aggiunge alla lista del focolaio azzurro, dopo Bonucci, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno, Bernardeschi e Sirigu (in quest’ultimo caso il Torino non ha mai confermato, come evidenziato dalla Gazzetta, la positività del portiere”.