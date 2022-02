Covid, calano i positivi a Fiumicino e si parte con le quarte dosi di vaccino per soggetti fragili - Terzo Binario News

“Sono 588 i positivi nel Comune di Fiumicino, 204 in meno rispetto all’ultima comunicazione data. Questo a fronte di 422 nuovi casi e 626 guariti.

“È quanto emerge dai dati forniti dalla Asl Rm 3. Le donne contagiate sono 326, gli uomini 262, con un’età media di 36 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola sacra con il 64% dei casi, seguite da Parco Leonardo (8%) e Focene (7%)”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“È fondamentale – prosegue – continuare a mantenere alta l’attenzione, seguendo tutte le indicazioni per prevenire la diffusione del virus e vaccinandosi. A tal proposito, ricordo che da domani, 24 febbraio, saranno disponibili le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti covid19 per i soggetti estremamente vulnerabili inseriti nella circolare del Ministero della Salute. Per prenotarsi cliccare su: http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it”.