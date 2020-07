Covid, caccia agli anticorpi: a Montalto test sierologici sugli anziani - Terzo Binario News

Gli oneri della prestazione (totalmente volontaria da parte del cittadino) saranno a carico per il 50 percento del Comune e per il 50 percento del privato cittadino

A Montalto di Castro è caccia agli anticorpi contro il Covid 19, con l’Amministrazione comunale che, grazie a una delibera di giunta, mette in atto la proposta dell’assessorato alla Sanità per effettuare i test diagnostici di tipo sierologico alla popolazione residente over 65 che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro Sars CoV 2.

Gli oneri di tale prestazione (totalmente volontaria da parte del cittadino) saranno a carico per il 50 percento del Comune e per il 50 percento del privato cittadino che ne farà richiesta. L’iniziativa rientra nelle risorse economiche stanziate dall’Amministrazione comunale in un apposito Fondo per l’attuazione di tutte le misure per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid 19.

Saranno in seguito divulgate le modalità di adesione per accedere alla prestazione. “Una importante iniziativa rivolta a tutela di una fascia debole della cittadinanza – dichiara l’assessore alla sanità Fabio Valentini – e di riflesso a tutti i residenti e frequentanti del territorio”.