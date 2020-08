Covid ad Anguillara: due ragazzi positivi hanno frequentato il Malaspina - Terzo Binario News

Da domani test rapidi della Asl Roma 4 al Padre Pio di Bracciano

In relazione alla positività al COVID-19 di due ragazzi individuati ai drive-in e che nella sera del 14 e 15 agosto si sono recati presso il locale Malaspina di Anguillara Sabazia la Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato il locale in questi due giorni a mettersi in isolamento.

La Asl da domani pomeriggio alle 14.30 effettuerà i test rapidi ai frequentatori del locale presso l’Ospedale Padre Pio di Bracciano con il prezioso contributo dello Spallanzani e dell’USCAR.

I test verranno effettuati anche nelle giornate del 21 e 22 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.