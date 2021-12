Si avvisa la cittadinanza che a causa dell’emergenza epidemiologica in atto e per tutelare la salute dei cittadini la sede della Polizia locale sarà chiusa al pubblico fino al 27 dicembre 2021. La biblioteca comunale “Peppino Impastato”, sarà chiusa per tutto il periodo natalizio, ovvero dal 27 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022.

Pubblicato venerdì, 24 Dicembre 2021 @ 13:57:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA