Covid 19, variante Centaurus predominante in autunno e più contagiosa • Terzo Binario News

Il picco della nuova ondata da Covid da Omicron 5 è stato raggiunto. Ema ha annunciato per settembre nuovi vaccini in grado di proteggerci da nuove varianti. Approfondisce il tema il virologo Matteo Bassetti:

“Mi sembra sia la cronaca di un flop annunciato, il 75% degli over 80 che tra gennaio e oggi dovevano fare la quarta dose non l’hanno fatta – ha detto Bassetti – avremmo dovuto concentrarci su di loro e evidentemente sarà un fallimento totale, credo che tra luglio e agosto si vaccinerà forse il 5% degli italiani. Ai 60enni sani consiglio di vaccinarsi quando arriverà il nuovo vaccino, perché se lo fanno oggi devono attendere almeno 120 giorni per la somministrazione della nuova dose”.

Intanto si sta diffondendo sempre di più in Europa la variante Centaurus, che sarà superiore a Omicron 5, e diventerà predominante tra settembre e ottobre. Dunque dovremo essere più maturi e responsabili nella gestione dei contagi e avrà una capacità di diffusione maggiore. Sarà certamente più contagiosa ma non più grave.