Covid 19, cosa ci riserva il futuro? Opinioni di alcuni scienziati riportate dal dottor Ghirga - Terzo Binario News

Il dottor Giovanni Ghirga rende noto una considerazione avanzata da parte di autorevoli scienziati che stanno seguendo l’evolversi del COVID-19.

“Opinione di esperti a confronto: “Allora, come andrà a finire?” Non con Omicron, prevedono i ricercatori. Questa non sarà l’ultima variante, quindi la prossima variante avrà le sue caratteristiche.”

Dato che è improbabile che il virus scompaia completamente, la COVID-19 diventerà inevitabilmente una malattia endemica, affermano gli scienziati. Ma questo è un concetto sfuggente, il quale significa cose diverse per persone diverse.

“La transizione verso l’endemicità, vale a dire “vivere con il virus” senza restrizioni e salvaguardie, rimane difficile da modellare con precisione. Questo è in parte dovuto al fatto che anche i migliori modelli di malattia faticano a fare previsioni ragionevoli oltre poche settimane a venire. Inoltre, l’endemicità riflette un giudizio su quante morti le società sono disposte a tollerare mentre la popolazione globale costruisce costantemente l’immunità.

“La COVID-19 diventerà veramente endemica solo quando la maggior parte degli adulti sarà protetta da infezioni gravi perché esposta più volte al virus da bambini e quindi ha sviluppato un’immunità naturale. Ci vorranno decenni e significa che molte persone anziane oggi (che non sono state esposte da bambini) rimarranno vulnerabili e potrebbero aver bisogno di vaccinazioni continue.”

“Quella strategia ha i suoi difetti. Alcuni di quelli esposti da bambini potranno sviluppare il “long COVID” e, inoltre, si basa sul fatto che i bambini continuino a mostrare tassi molto più bassi di malattie gravi man mano che le varianti si evolvono.

“Non ci sono garanzie che la prossima variante sarà più mite, tuttavia, alcuni ricercatori affermano che il SARS-CoV-2 sembra fino ad ora seguire questo schema (sembra). “

D. Adam. Nature; 2022;602,20-21. 31 January 2022. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00210-7