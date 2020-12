Cotral acquista il deposito di Civitavecchia - Terzo Binario News

Era all’asta in seguito al fallimento di Cv Infrastrutture e ora potrebbe chiudere Allumiere

Il Cotral acquista il deposito di via Braccianese Claudia. Nella forma non cambia nulla o quasi, nella sostanza è molto probabile che l’azienda regionale dei trasporti vorrà investire in un sito in cui da ospite pagante è diventata proprietaria.

Infatti è passata pressoché inosservata una nota partita da via Alimena in cui, fra i dettagli degli investimenti nel biennio 2020/2021, si parla anche degli autoparchi. “Cotral investe oltre 20milioni di euro nella costruzione di nuovi depositi e nella riqualificazione di quelli esistenti con l’obiettivo di migliorare gli standard qualitativi delle strutture per la gestione del servizio. A Civitavecchia e a Castel Madama l’azienda ha acquistato all’asta i terreni sui quali sorgeranno nuove strutture moderne ed efficienti>.

Il che farebbe pensare a uno spostamento. Ma dove? Esattamente dove si trova adesso la sede civitavecchiese del Cotral, ovvero nell’area di via Braccianese Claudia 46. Infatti l’azienda regionale ha acquistato all’asta quella superficie a seguito del fallimento della Civitavecchia Infrastrutture.

La consigliera regionale del territorio Marietta Tidei è felice per la novità: “L’acquisto dell’area del deposito di Civitavecchia da parte di Cotral testimonia un forte interesse dell’azienda regionale dei trasposti per questo territorio. Di certo Cotral interverrà per valorizzare quell’area con ricadute positive per la città. Sono certa che l’azienda saprà coordinarsi al meglio con l’Amministrazione Comunale sugli interventi da realizzare. Questa notizia è un’ulteriore conferma dell’impegno portato avanti dalla presidente Amalia Colaceci e da tutto il management non solo nel risanamento ma anche nello sviluppo dell’azienda che in pochi anni è diventata leader nel trasposto pubblico>. Ora la domanda riguarda il futuro dell’autoparco in collina, quello situato nei pressi della Cavaccia di Allumiere in circonvallazione Polveriera. Appare infatti verosimile che gli investimenti ricadranno sull’ammodernamento di Civitavecchia rendendo possibile la chiusura del deposito collinare tuttavia senza alcun ridimensionamento in fatto di corse e servizi fra Civitavecchia, Tolfa e Allumiere.