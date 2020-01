"Costituente per Bracciano": Gentili ne annuncia la nascita - Terzo Binario News

“Con grande soddisfazione saluto l’avvio della Costituente per Bracciano. Il superamento delle divisioni è certo un primo importante passo per delineare un percorso che porti alla costituzione di un gruppo motivato, giovane e in grado, attraverso i vari gruppi di lavoro, di delineare la Bracciano che verrà.

Il fallimento dell’attuale amministrazione è ormai evidente a tutti. E’ importante ripartire con nuove idee, nuova linfa e nuovi contenuti. Vorrei una Bracciano moderna, giovane ed inclusiva che sia al servizio della comunità. Una bracciano che ritrovi la propria centralità nel comprensorio, che valorizzi il suo splendido centro storico, che riscopra un rapporto nuovo con il suo lago. Con spirito costituente è importante mettersi in gioco, lavorando sin da ora per trovare soluzione ai mille problemi che oggi vive la città. Sarò a disposizione del percorso che si è aperto con la Costituente per Bracciano, pronto a dare spazio ai tanti giovani desiderosi di scendere in campo per il bene di Bracciano”.