Cosa hai bisogno di sapere sui connettori? • Terzo Binario News

Oggigiorno, la tecnologia ha fatto davvero passi da gigante. Tuttavia, ci sono alcuni dispositivi e accessori che vengono ancora utilizzati e che hanno delle caratteristiche davvero importanti.

Parliamo dei connettori, un dispositivo davvero molto semplice ma che ha un ruolo fondamentale. Scopriamo nelle prossime righe di che cosa stiamo parlando e come potrebbe essere d’aiuto.

Cosa è un connettore elettrico?

Per connettore elettrico si intende semplicemente un dispositivo che è in grado di collegare due dispositivi attivi e consente loro di trasmettere corrente e segnali. Quindi, il ruolo di un connettore è molto semplice: costruire un ponte tra i circuiti bloccati oppure isolati in maniera tale che la corrente possa fluire. Ecco che il connettore diventa una delle parti più importanti delle apparecchiature elettroniche.

Oggigiorno, ci sono forme e tipologie diverse di connettori che sono in continua evoluzione. I connettori, quindi, sono disponibili in una grande varietà di forme e dimensioni. Ma hanno anche altre caratteristiche come oggetti applicativi, frequenze, potenza, etc.

Ad esempio, i connettori possono essere destinati ad una serie di utilizzi davvero molto importanti. Anche gli aerei di combattimenti prevedono l'utilizzo di questa tipologia di dispositivo.

Quali sono i tipi di connettori?

Come detto, ci sono diverse tipologie di connettori. Ad esempio, c’è un connettore esterno e i connettori interni. Un’altra caratteristica riguarda il livello del connettore. Qui possiamo distinguere 7 livelli distinti di connettori.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda anche le prestazioni di base di un connettore. I connettori hanno una funzione meccanica davvero importante e la sua forza di inserimento viene suddivisa in due categorie: forza di inserimento e forza di estrazione.

Un connettore ha anche delle prestazioni elettriche di cui tener conto. Ad esempio, la resistenza di contatto deve essere bassa e stabile nei connettori elettrici che hanno resistenza di contatto di alta qualità. Invece, una la resistenza di isolamento si tratta di una misura delle prestazioni di isolamento tra i contatti del connettore elettrico.

