Cosa fare oggi a Roma: eventi e viabilità - Terzo Binario News

Viabilità ed eventi oggi 2 gennaio a Roma. Ecco le informazioni utili fornite dalla Polizia locale capitolina.



– Piazzale dello Sport, alle ore 21 spettacolo musicale (NOTRE DAME DE PARIS) con la prevista partecipazione di numeroso pubblico. I cancelli d’ingresso verranno aperti al pubblico alle 20. Possibili difficoltà di circolazione durante l’afflusso e il deflusso dei partecipanti.

Transitabilità:

– Via della Conciliazione, carreggiata centrale, strada chiusa al transito veicolare fino al 30 giugno 2020 nel tratto compreso tra via della Traspontina e piazza Pio XII.

Istituita disciplina provvisoria di traffico in:

VIA DELLA TRASPONTINA: da via della Conciliazione a Borgo Sant’Angelo, lato sinistro del senso unico di marcia;

PIAZZA PIO XII: direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con largo degli Alicorni;

LARGO DEL COLONNATO: direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via dei Corridori;

VIA DEI CAVALIERI DI SANTO SEPOLCRO senso unico parallelo da via della Conciliazione a largo Ildebrando Gregori, direzioni consentite destra e sinistra;

BORGO SANTO SPIRITO: senso unico parallelo da largo Ildebrando Gregori a Via Paolo VI, direzione obligatoria a sinistra;

VIA PAOLO VI: senso unico parallelo da Borgo Santo Spirito a piazza del Sant’Uffizio;

VIA DEI PENITENZIERI: direzioni consentite destra e sinistra all’intersezione con largo Ildebrando Gregori/Borgo Santo Spirito.

– Tangenziale Est – Nuova Circonvallazione Interna, rinnovato il divieto di transito notturno dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, dalle 23 alle 6, nei seguenti tratti:

a) sulla “Sopraelevata”, carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza largo Settimio Passamonti e via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni;

b) sulla Circonvallazione Salaria, tratto via delle Valli – via Nomentana.