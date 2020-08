Corviale, Rocca (FdI): "Nessuna apertura a settembre della scuola Mazzacurati" - Terzo Binario News

“E’ di questa mattina la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Fratelli Cervi”, dal quale dipende anche il plesso di Via Mazzacurati 90, con la quale si informano i genitori che, nonostante gli sforzi compiuti dalla direzione, quasi sicuramente la scuola non potrà aprire a settembre”. Dichiara Federico Rocca coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI. Tanti i disagi per i genitori, come ha sottolineato il signor Andrea: “Un’apertura del plesso avrebbe risolto tutti i problemi”.

“Le ragioni? Molto semplici: il Campidoglio non ha mantenuto le promesse, nonostante i lavori siano stati ultimati già nel 2018. In un momento così delicato per il sistema scolastico, poter avere un nuovo plesso con 16 aule, 5 ampi locali e 3 locali mensa, sarebbe stato di grandissimo aiuto per gestire meglio gli alunni. Pensiamo all’alleggerimento per le altre sedi presenti in zona, poiché, si sarebbero evitati affollamenti all’entrata e all’uscita dalle scuole, per non parlare del servizio mensa”.

“Nel corso di una commissione capitolina nel marzo scorso, è stato garantito che nell’arco di un mese sarebbe stato eseguito il collaudo, acquistati gli arredi e avviato il secondo stralcio dei lavori. A metà maggio si è svolta un’altra riunione presso il SIMU di Roma Capitale e in quella sede è stato riscontrato che nulla di quanto detto prima era stato fatto”.

“Dopo ripetute insistenze da parte della Direzione scolastica, è stata convocata il 24 luglio una riunione presso il Municipio XI – prosegue Rocca – e in quella sede sono emersi l’assenza del collaudo definitivo, la presenza di molti rifiuti nell’area della scuola, il mancato acquisto degli arredi e la sola disponibilità di 6 aule su 16 peraltro disponibili per mezza giornata, quindi utili per le medie e non per le classi elementari che fanno il tempo pieno e per le quali c’è la reale necessità di reperire spazi”.

“E’ facile pensare che non riusciranno a fare in un mese quello che non sono stati capaci di fare in 2 anni, però alla Raggi e ai suoi rappresentanti sul territorio una cosa è riuscita bene, promettere fino a poche settimane fa che tutto stesse procedendo per il verso giusto ma le bugie hanno le gambe corte. I fatti dicono il contrario – conclude Rocca – ancora una volta centinaia di famiglie del nostro territorio saranno penalizzate dall’incapacità e incompetenza del M5S e non basterà il solito ritornello che la colpa è di chi c’era prima, poiché, i loro predecessori hanno consegnato una scuola finita”.

La dirigente scolastica, nella comunicazione ai genitori, ha detto: “Portiamo a conoscenza di tutte le famiglie degli allievi della scuola e del personale quanto segue, in merito all’organizzazione del nuovo anno scolastico e alla situazione del plesso scolastico di Via Marino Mazzacurati”.

“Come ogni anno si ripropone il problema del plesso di Via Marino Mazzacurati 90, che per

questo Istituto è diventato un miraggio. Molti si saranno chiesti se in vista dell’anno

scolastico 2020-2021 la scuola sarebbe stata finalmente disponibile. Proprio per questo nei mesi passati, come non mai abbiamo insistito presso le autorità competenti, con la speranza di entrare in possesso, dei locali della scuola e poter alleggerire l’affollamento e la gestione quotidiana delle attività didattiche delle altre sedi. Infatti la sede di via Mazzacurati dispone di ben 16 aule didattiche, oltre a altri 5 ampi locali, e di ben 3 locali mensa di grandi dimensioni con servizi e relative utenze, tutto ultimato nel 2018, ma mai consegnato”.

“Abbiamo sperato che la sede di via Mazzacurati potesse quest’anno ospitare le nostre

classi di scuola primaria o almeno una parte consistente di esse. Avremmo potuto garantire per tutti gli alunni la consumazione del pasto a mensa e l’accesso o l’uscita da scuola più agevole per tutti, riducendo il numero delle famiglie presenti ai cancelli con i loro figli e gli scaglionamenti in ingresso e in uscita che ne conseguiranno. Basti pensare che la sola sede di Via Casetta Mattei 269 ospita quasi 400 allievi tra scuola primaria statale e infanzia comunale, senza calcolare che al civico adiacente si presentano ogni giorno ai cancelli 270 allievi di scuola secondaria di primo grado. Quindi quasi 700 allievi in 100 metri”.

“È facile immaginare i vantaggi che sarebbero derivati dall’apertura della sede di

Mazzacurati. La sede avrebbe potuto costituire una soluzione anche per l’affollamento delle

nostre sedi di Ponte Galeria, ma non senza un servizio di trasporto che preveda il percorso

in questione compreso tra i 10 e i 15 chilometri”.

“Per questi motivi abbiamo continuato, come ogni anno, le richieste per ottenere

l’apertura della sede e la conclusione dei lavori del secondo stralcio anche per

soddisfare le richieste delle famiglie degli alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia

Bruno Ciari”.

“La prima risposta concreta è stata la convocazione della commissione capitolina, tenutasi in

data 5/03/2020. In questa occasione, da parte di tutte le parti in causa si è convenuto che la

consegna della Scuola di Mazzacurati avrebbe giovato sicuramente all’utenza di tutta la

zona e che a breve distanza (circa 30/35 giorni) si sarebbero messi in atto i seguenti

passaggi necessari alla riapertura:

 collaudo finale,

 acquisto di arredi

 avvio lavori secondo stralcio

 valutazione dei rischi per la convivenza tra lavori ed attività didattica.

Abbiamo partecipato nella seconda metà di maggio a due incontri nella sede, alla presenza

degli uffici competenti del SIMU della Direzione lavori uscente e di quella entrante per il

nuovo stralcio. In quella sede ci siamo resi conto che lo stato dell’arte era rimasto lo stesso.

In parole povere:

 nessun collaudo,

 discarica di materiali edili vari e mondezza comune,

 niente arredi,

 nessuno studio di compartimentazione.

Ribadimmo, quindi a maggio, la necessità di muoversi celermente”.

“Nessun avanzamento ancora fino al mese di giugno, nel quale abbiamo inoltrato una

richiesta urgente di notizie in merito alla riapertura della scuola e un accalorato appello alla

risoluzione della situazione, ripetuta a metà del mese di luglio.

Il giorno 6 luglio in sede di riunione organizzata dal Municipio XI con le scuole per

l’organizzazione, la comunicazione e la pianificazione degli interventi volti all’apertura di

settembre 2020, veniva assicurata la fornitura degli arredi per la sede di Via Mazzacurati.

Il mese successivo, in data 24 luglio, siamo stati convocati per apprendere che:

 il collaudo definitivo non c’è ancora,

 i rifiuti sono ancora lì presenti,

 gli arredi ancora mancano,

 inoltre le aule di cui rientrare in possesso sono solo 6, disponibili solo per mezza

giornata”.

“Quindi di fatto aule che andrebbero bene per le scuole medie, quando avevamo chiesto aule

a tempo pieno, vista l’emergenza delle due sedi di scuola elementare (sede Casetta Mattei e

Ponte Galeria). In aggiunta, ci è stato comunicato che occupare questi esigui spazi rallenterebbe ulteriormente i lavori del secondo stralcio che “dovrebbero iniziare a breve”.



“Oggi ad un mese circa dalla riapertura delle attività didattiche del nuovo anno, non

registrando alcun progresso dopo cinque mesi dall’ultimo incontro di commissione

congiunta e senza quindi avere alcuna certezza sugli sviluppi riguardanti il complesso

in via Mazzacurati, pensiamo che la decisione più saggia e pratica sia rinunciare agli esigui

e non risolutivi spazi offerti, in favore di un’esecuzione rapida dei lavori, sollecitando un

celere avvio e conclusione dei procedimenti, per poter ottenere finalmente così la completa

riapertura della scuola”.

“Ogni documento è a disposizione agli atti della scuola. Rassicuriamo comunque tutti che, alla riapertura come da calendario regionale (14 settembre), tutti gli alunni avranno un posto a scuola (nelle sedi abituali) senza dover fare doppi turni o dividersi in gruppi, ognuno rimarrà assieme al suo gruppo classe e ai propri insegnanti e sarà garantito il numero di ore di didattica dello scorso anno”.

“Ciò sarà possibile non senza sacrificio da parte di tutti in termini di razionalizzazione

(scaglionamento) degli accessi e con il pasto quasi sempre consumato in classe per la

scuola primaria, oltre al necessario rispetto delle norme di distanziamento.

Le sedi e i locali disponibili rimarranno i medesimi con aggiustamenti interni di edilizia

leggera, eliminazione degli arredi superflui, uso di tutti gli ambienti, mense comprese, per

ospitare le classi garantendo le necessarie distanze”.

“Il pasto, cucinato come sempre dalle stesse ditte, sarà quindi consumato in classe. Il menù

sarà completo di tutte le pietanze e distribuito caldo, previa sanificazione degli ambienti e

ripristino da parte del personale addetto alle mense. Seguiranno (entro la fine del mese) informazioni dettagliate circa le modalità e regolamentazione degli accessi e uscite da scuola, comportamenti da tenere e ogni altra notizia utile non appena il quadro sarà completo le normative di riferimento chiare. Nel frattempo continuiamo a lavorare per garantire la ripresa del nuovo anno scolastico nel modo migliore e più sicuro possibile”.

Ho visitato la scuola Mazzacurati, nel quartiere di Corviale Ho visitato la scuola Mazzacurati, nel quartiere di Corviale. Una struttura di grande pregio che riqualifica l’intera zona alla periferia sud-ovest di Roma, che merita di essere valorizzata. Si è infatti conclusa la prima parte dei lavori di ristrutturazione dell’edificio che ospiterà una scuola materna, una elementare e una media. Sono state riorganizzate le classi, riuscendo ad aggiungere una sezione per scuola; sono stati ristrutturati la mensa e l’atrio della scuola elementare attraverso l’inserimento di un patio per migliorare l’illuminazione; è stata effettuata una revisione completa dei lucernari di copertura con l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua ed è stato realizzato un sistema di isolamento acustico con nuovi infissi nella palestra.È stata inoltre demolita e ricostruita la parte centrale della struttura per inserire un nuovo teatro che verrà completato durante la seconda fase dei lavori e che potrà ospitare circa 150 persone. Sarà un teatro a disposizione degli studenti durante l’orario scolastico e aperto al pubblico nel resto della giornata. Avrà un’entrata indipendente, separata da quella della scuola.Inoltre, nella variazione di bilancio approvata ieri abbiamo stanziato 45 mila euro per acquistare arredi e materiale scolastico. I ragazzi di questa zona di Roma avranno la possibilità di frequentare una scuola all’avanguardia, con spazi nuovi e funzionali dove poter trascorrere una parte fondamentale della loro giornata. Pubblicato da Virginia Raggi su Venerdì 17 luglio 2020