Corso per Oss dell'Aisfor di Anguillara - Terzo Binario News

Aisfor, ente di formazione accreditato con la Regione Lazio, organizza un corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario autorizzato con Det.Dir. N° G05283 DEL 05/05/2020.

Il corso si terrà per la sua parte didattica presso la sede sita in Anguillara Sabazia Via S.Stefano 11, mentre il tirocinio sarà svolto presso le seguenti strutture:

Ospedale Padre Pio di Bracciano, Ospedale di Civitavecchia, RSA San Raffaele- Trevignano Romano, Casa di cura Madonna del Rosario, Civitavecchia, Istituto delle figlie S. Maria della Provvidenza-Opera femminile Don Guanella, Roma.

Le informazioni complete sul corso si trovano al seguente link :https://www.aisfor.it/formazione-77-oss_operatore_socio_sanitario, dove è possibile compilare il form di preiscrizione, senza impegno.

le iscrizioni si possono effettuare presso la segreteria di Aisfor, Via S. Stefano 11. Anguillara Sabazia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 16.Il nostro recapito telefonico è il seguente:069968896