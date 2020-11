Corso per mobility manager dei comuni di Cerveteri e Fiumicino - Terzo Binario News

Tre appuntamenti, i primi il 1 e 15 dicembre. Poi il terzo in autunno 2021

Al via il corso di formazione sul Mobility Management aziendale e di area inserito nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, promosso dal Comune di Cerveteri congiuntamente al Comune di Fiumicino. Il corso è rivolto ai mobility manager aziendali e al personale dei Comuni di Cerveteri e Fiumicino.

Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a comunicazione@euromobility.org. Due le date stabilite, quelle di martedì 1 e martedì 15 dicembre 2020, ovviamente in modalità telematica. La terza giornata invece è prevista per l’autunno 2021.

La figura del mobility manager nasce con l’obiettivo di coinvolgere anche le aziende e i lavoratori nella progettazione e gestione delle soluzioni ai problemi della congestione da traffico.

Il Decreto vigenti stabilisce che le aziende privati e gli Enti pubblici debbano identificare un mobility manager che ottimizzi gli spostamenti sistematici dei dipendenti riducendo l’uso dell’auto privata attraverso lo strumento degli spostamenti casa – lavoro (PSCL). Un decreto estesosi successivamente anche alle aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente una importante affluenza di pubblico.

“Quello sulla mobilità sostenibile è un progetto sul quale abbiamo lavorato con insistenza e che già sta prendendo corpo, in particolar modo con l’adesione al progetto di un plesso scolastico della nostra città, pronto ad avviare il servizio Pedibus per gli studenti – ha detto Elena Gubetti, Assessora a Trasporti e Mobilità del Comune di Cerveteri – con questo progetto vogliamo promuovere la mobilità sostenibile, più che mai necessaria nel contesto storico e sociale che stiamo attualmente vivendo”.

L’avvio della prima giornata sarà dedicato a illustrare le politiche dei Comuni di Fiumicino e Cerveteri e per la mobilità e come il progetto “Fiumicino e Cerveteri sulla linea dell’ecomobilità” si inserisca al loro interno. Dopo una sessione dedicata alle politiche di mobilità sostenibile in Italia, saranno presentati gli strumenti a servizio del mobility management e l’elaborazione del piano degli spostamenti.

La seconda parte della giornata sarà incentrata sulle tecnologie ICT a servizio del mobility management e su come studiare la domanda di mobilità mediante specifiche indagini e semplici processi di ricerca ed elaborazione dei risultati.

La prima parte della seconda giornata sarà incentrata sulla comunicazione per le aziende e i Comuni, mentre la seconda parte sarà dedicata alla presentazione di alcune esperienze di mobility management aziendale e di area. La terza giornata sarà dedicata al confronto tra le esperienze di mobility management realizzate dalle aziende e dai Comuni partecipanti. Il corso di formazione si terrà in modalità telematica su piattaforma messa a disposizione da Euromobility.