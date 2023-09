Corso di rianimazione cardiopolmonare con Croce Rossa ad Anguillara, ecco quando • Terzo Binario News

Informarsi per fare la differenza! Tutti possono imparare come intervenire in caso di arresto cardiaco!

Il Comitato Sabatino di Croce Rossa Italiana, ha organizzato per il 14 ottobre un importante appuntamento di formazione e sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza: un corso per Esecutore Full – D, rianimazione cardiopolmonare in età adulta e pediatrica con abilitazione all’uso del defibrillatore.

L’appuntamento è in Via Carl Marx, presso la sede di Croce Rossa. Per info e prenotazioni scrivere a formazione@crisabatino.it