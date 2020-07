Corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario in partenza ad Anguillara Sabazia - Terzo Binario News

Aisfor organizza un Corso di Qualifica per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) autorizzato dalla Regione Lazio con determinazione n. G05283 del 05/05/2020.

L’Operatore socio sanitario è una figura professionale regolamentata che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale, sia sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. L’OSS svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Strutturazione del percorso formativo

Corso di Qualifica 1012 ore di cui 562 di aula e 450 di tirocinio. Il tirocinio curriculare va svolto, per il 50% in strutture sanitarie e per il 50% in strutture socio- assistenziali, residenziali o semiresidenziali come da standard regionale

Il tirocinio può essere realizzato sempre al di fuori dell’eventuale luogo di lavoro durante uno o più giorni a settimana, compreso il sabato, con orario flessibile.

Il tirocinio sarà svolto nelle seguenti strutture sanitarie :

Ospedale PADRE PIO di Bracciano e Ospedale San Paolo di Civitavecchia

e nelle seguenti strutture socio sanitarie

RSA San Raffaele Trevignano – Via della Rena, 73, 00069 Trevignano Romano RM

Casa di cura Madonna del Rosario – Via Buonarroti 81, 00053 Civitavecchia (RM)

Istituto delle figlie di S. Maria della Divina Provvidenza “ Casa di S. Maria della

provvidenza” – via della Nocetta 23, 000164 Roma

REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

Titoli di studio

• 18 anni ovvero età inferiore, purché in possesso di Qualifica professionale in attuazione del diritto- dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226

• Diploma scuola secondaria di primo grado

Conoscenza linguistica:

• Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

• I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno, valido per l’intera durata del percorso.

ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

Certificato di qualificazione professionale, rilasciato ai sensi del D.lgs. 13/2013