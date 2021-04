Corso di Formazione al Volontariato: Nuova Acropoli Ladispoli consegna gli attestati - Terzo Binario News

Giovedì 15 aprile, presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”, l’Associazione Nuova Acropoli Ladispoli ha consegnato gli attestati finali del “14° Corso di Formazione al Volontariato a 360°”, apertosi ad ottobre.

Grande gioia per i 9 partecipanti al corso che, attraverso lezioni di etica ed esercitazioni tecniche, hanno potuto conoscere da vicino la realtà del volontariato.

Spirito di squadra e di unione, senso di avventura, superamento dei propri limiti e convivenza sono stati il terreno su cui, nel corso di questi mesi, hanno potuto lavorare, nel rispetto delle normative e prediligendo attività all’aperto, come ad esempio le settimanali pulizie ecologiche dei giardini di via Claudia, oltre alle pratiche di primo soccorso, orientamento e topografia e molto altro ancora.

Il Covid non ha fermato la volontà di vivere il motto “essere utili dove necessita”.

Un’occasione che ha consentito a giovani e adulti di conoscersi e lavorare insieme per un unico obiettivo: il miglioramento di sè stessi come mezzo per diventare esempi positivi in città.

A maggio, Nuova Acropoli promuoverà la prossima apertura del corso di volontariato, per tutti coloro che vogliono cogliere l’opportunità.

Considerata la limitata disponibilità di posti, si consiglia di contattare via mail a ladispoli@nuovaacropoli.it o telefonicamente al 348 5656113