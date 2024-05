Corso di autodifesa della Municipale di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Continua incessante il percorso di formazione del nostro Corpo di Polizia Locale. Dopo le assunzioni dei cinque nuovi operatori –afferma il sindaco Pietro Tidei – saremo in grado di assicurare maggiore sicurezza sull’ intero territorio comunale”.

Si è svolta una giornata di esercitazione e studio ospitata presso la sede comunale di Santa Marinella.

Il comando di Polizia Locale , guidato dalla dottoressa Keti Marinangeli aveva infatti già deciso di dotare i suoi agenti di uno strumento importante di autodifesa per garantire la loro sicurezza e incolumità durante il servizio di controllo sul territorio e di viabilità.

In questa ottica la comandante ha pertanto organizzato in accordo e su input del sindaco Tidei e dell’assessore competente alla Polizia Locale Amanati un momento di addestramento all’utilizzo dello spray che utilizza il principio attivo estratto dal peperoncino e ha invitato l’associazione Anvu che svolge dal 1981 attività di formazione degli agenti di polizia locale di tutta Italia al corso di formazione- L’occasione è stata propizia per iniziare , guardando al futuro, un cammino formativo per le diverse attività e le mansioni specifiche svolte dalla Polizia Locale che ha numerose competenze di cui si occuparsi.

La nota del sindaco Avv. Pietro Tidei