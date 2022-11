Corso Cna Sostenibile, ultima chiamata per meccanici ed elettrauto non abilitati • Terzo Binario News

Ultima chiamata per i meccanici e gli elettrauto non ancora in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica. CNA Sostenibile, Ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio, organizza un altro corso di 40 ore per i responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione iscritte alle sole sezioni di “meccanica motoristica” o “elettrauto” e che hanno quindi l’obbligo di riqualificarsi per la sezione “meccatronica”.

Dopo il 4 gennaio 2023, infatti, sarà consentita esclusivamente l’attività di meccatronica: le due figure di meccanico-motorista e di elettrauto sono unificate in quella di meccatronico.

La modifica delle norme che classificavano le attività di autoriparazione era stata introdotta dalla legge 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013. Il termine per la regolarizzazione delle imprese era stato inizialmente fissato al 5 gennaio 2018 e successivamente (con la legge di Bilancio 2018) prorogato al 5 gennaio 2023.

CNA Sostenibile, pur avendo già tenuto diversi corsi per meccatronico, ha deciso di metterne in calendario un altro, per offrire un aiuto alle officine eventualmente non in regola.

Per ricevere informazioni sull’attivazione del corso, le imprese interessate possono rivolgersi a CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino). E-mail: formazione@cnasostenibile.it. Telefono: 0761 1768301.