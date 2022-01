Corsi formativi gratuiti allo sportello del lavoro di Civitavecchia - Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 24 gennaio 2022 – Lo Sportello del Lavoro – Umana – di Civitavecchia continua il suo lavoro al servizio ai cittadini in cerca di occupazione e delle imprese che cercano personale. «Ultima novità» comunica l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, «è l’organizzazione di due corsi di formazione gratuiti rivolti a inoccupati e occupati»

Il primo è un Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza, che ha come obbiettivo «il trasferimento di conoscenze relative alla salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione generale dei lavoratori». Il corso, finanziato da Umana attraverso il Fondo Forma.Temp, è rivolto a tutti i cittadini del Comune (sia occupati che disoccupati) iscritti e selezionati dallo Sportello per il Lavoro. Si svolgerà in modalità online sincrona, mediante piattaforma e-learning il 14 febbraio 2022 e avrà una durata di 4 ore, dalle 09.00 alle 13.00. L’iscrizione si potrà effettuare presso lo Sportello del Lavoro di Civitavecchia, tel 335 815519, e-mail sportello.civitavecchia@umana.it.

Il secondo è un Corso di Formazione Professionale Addetto mensa, che fornirà le nozioni teoriche e pratiche necessarie per operare nel settore delle mense aziendali in qualità di “addetti allo sporzionamento”. Il corso è rivolto a candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia occupati che disoccupati) iscritti e selezionati dall’Agenzia per il lavoro ed è totalmente gratuito per i candidati che supereranno le selezioni. Si svolgerà in modalità online e full time. Orario 09:00-13:00 / 14:00-18:00. Inizierà il 21 febbraio 2022 e durerà in tutto 40 ore. Al termine del corso è prevista l’acquisizione di un attestato di frequenza e la segnalazione dei cv dei candidati alle filiali dell’Agenzia Umana per il lavoro presente sul territorio del corso. Gli interessati possono rivolgersi a Umana Forma, Sede di Roma, telefonare al 335 8155197 o allo 06 44239949.