Coronovarus a Fiumicino: 9 positivi, 19 in sorveglianza attiva - Terzo Binario News

“La Asl Rm3 ci ha comunicato gli ultimi aggiornamenti riguardo i casi di coronavirus a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento, in città, ci sono 9 persone positive, una in più rispetto all’ultimo aggiornamento – spiega il sindaco -, e 19 in sorveglianza attiva”.

“È la dimostrazione che non dobbiamo pensare che tutto sia risolto e che possiamo ignorare le regole base per la prevenzione del contagio – conclude Montino -. Il virus c’è ancora e dobbiamo evitare di tornare ai numeri di marzo e aprile scorsi. È necessario che tutti indossiamo la mascherina nei luoghi chiusi, ma anche all’aperto se non si può mantenere la distanza di sicurezza, che ci laviamo e disinfettiamo spesso le mani e che rispettiamo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. La spensieratezza dell’estate e delle ferie non ci faccia abbassare la guardia”.