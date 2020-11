Corone d'alloro nei cimiteri di Bracciano - Terzo Binario News

Tondinelli: “Messaggio di speranza e vicinanza alla comunità”



Il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli, nel giorno della commemorazione dei defunti, ha deposto una corona di alloro ai Caduti sepolti nel cimitero di Bracciano insieme al Generale di Brigata Fabio Giambartolomei, Comandante del Comando Artiglieria.

Successivamente il Sindaco, insieme al Comandante della Polizia Locale Claudio Pierangelini, ha deposto altre due corone a tutti i defunti sia nel cimitero di Bracciano che in quello Castel Giuliano. Ad officiare la solenne benedizione a Bracciano il Parroco Don Piero Rongoni mentre a Castel Giuliano il rito è stato officiato da Padre Elbio Abàn.

“Nel giorno di commemorazione dei defunti – ha detto il Sindaco Armando Tondinelli – abbiamo voluto far sentire la presenza delle istituzioni in rappresentanza di tutta la comunità di Bracciano. Soprattutto in questo momento così difficile di pandemia è importante infondere un messaggio di speranza e di vicinanza anche a tutti coloro che hanno perso amici, figli, parenti a causa del virus. La nostra comunità è forte e insieme riusciremo a superare anche questo periodo”.