Coronavirus: "Caso sospetto allo Spallanzani". Ma è congiuntivite - Terzo Binario News

Trasferimento precauzionale allo Spallanzani per uno dei 56 rimpatriati da Wuhan e in quarantena alla Cecchignola. Si tratta – riferisce una nota del ministero della Salute – di una donna con sola congiuntivite«. »Sebbene negativa al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV, è stata trasferita, a titolo precauzionale, all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti«, riferisce ancora il ministero.

Intant «Il paziente ha iniziato terapia antivirale». È quanto emerge dal nuovo bollettino medico dell’ospedale Spallanzani in merito all’italiano risultato positivo al Coronavirus. «Il giovane è assolutamente sereno, mantiene costanti contatti con la sua famiglia e con gli amici e continua il suo lavoro di ricercatore», prosegue il bollettino.